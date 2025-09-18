Bella Hadid in lacrime in ospedale: le foto che hanno fatto preoccupare i fan

La modella è stata ricoverata a causa della malattia di Lyme, di cui soffre da anni
Bella Hadid ha condiviso su Instagram alcuni scatti da una stanza d'ospedale, che hanno destato molte preoccupazioni nei suoi fan. La top model si è scusata per la sua assenza rivelando di essere stata ricoverata. “Mi dispiace per essere stata assente, vi voglio bene ragazzi”, ha scritto nella didascalia delle foto, rivolgendosi ai follower. Pur non rivelandone il motivo, sua madre Yolanda Hadid ha accennato alla continua battaglia di Bella contro la malattia di Lyme commentando: "Lyme warrior", ovvero "la mia guerriera di Lyme”.
Non è la prima volta che la modella si mostra con immagini forti documentando la sua sofferenza per quelli che sono gli effetti della malattia, di cui soffre da anni.
La malattia di Lyme, malattia trasmessa dalle zecche, è un disturbo di origine batterica, di cui soffrono anche altri vip come Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello (ora guarita), che le fu diagnosticato nel 2012.
Tra i sintomi con cui Bella è stata costretta a convivere ci sono tachicardia, sbalzi d'umore, sudore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione. "Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni", ha spiegato la top anni fa rivelando, due anni fa, di soffrire della malattia di Lyme.
In una foto la modella è una stanza d’ospedale, in lacrime e con la flebo al braccio, in un'altra ha fasciatura sulla fronte, vestita con una tutina di Pikachu, in un'altra ancora è intenta a mangiare una pizza a letto e poi rannicchiata nell’angolo di un ascensore mentre sorseggia un caffè. Bella, insieme alla madre Yolanda e al fratello Anwar, ha già parlato della sua convivenza con questa malattia.
Tra le prime a commentare il post, la sorella Gigi, che da sempre la supporta: “Ti voglio bene! Spero che tu ti senta forte e bene come meriti, presto!”, ha scritto. Anche papà Mohamed ha commentato il post della figlia Bella: "Amo la mia supereroina, ora e sempre".
