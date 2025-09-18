Bella Hadid in lacrime in ospedale: le foto che hanno fatto preoccupare i fan

Non è la prima volta che la modella si mostra con immagini forti documentando la sua sofferenza per quelli che sono gli effetti della malattia, di cui soffre da anni.

La malattia di Lyme, malattia trasmessa dalle zecche, è un disturbo di origine batterica, di cui soffrono anche altri vip come Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello (ora guarita), che le fu diagnosticato nel 2012.

Tra i sintomi con cui Bella è stata costretta a convivere ci sono tachicardia, sbalzi d'umore, sudore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione. "Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni", ha spiegato la top anni fa rivelando, due anni fa, di soffrire della malattia di Lyme.