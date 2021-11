Bella Hadid in lacrime sui social: "Soffro di ansia e depressione"

Il dramma di Bella Hadid, ecco come è ridotta la modella IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte per qualche anno ormai, i social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo". Bella Hadid pubblica su Instagram una carrellata di foto in cui mostra il suo lato più fragile. In lacrime. La modella, sorella di Gigi, racconta senza filtri della sua "ansia e depressione".