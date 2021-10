La figlia di Gigi Hadid compie un anno, guarda che bella festa di compleanno

Per Gigi Hadid, la privacy di sua figlia è una priorità e più volte ha lanciato appelli affinché la bambina non venisse fotografata o almeno pixelata sul viso. E infatti, anche nelle foto postate da Bella, Khai è ripresa di spalle o con il volto nascosto da un'emoticon. Tutto il resto, però, si vede benissimo: dai palloncini colorati che compongono il nome della festeggiata e forme di animali, alle bolle di sapone, fino agli scivoli.

E' una festa informale e per pochi intimi, all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Tra i partecipanti, oltre a mamma Gigi e zia Bella sono presenti anche i nonni, Yolanda e Mohammed Hadid, e Dua Lipa, la fidanzata del fratello delle due modelle e zia acquisita di Khai.

La figlia di Gigi e Zayn Malik ha compiuto il suo primo anno il 20 settembre, ma i festeggiamenti "ufficiali" sono arrivati qualche giorno dopo. Anche in quel giorno era stata Bella a regalare il suo pensiero alla nipotina, condividendo una serie di scatti e una dedica: "Buon compleanno al più grande dono con cui la nostra famiglia è stata benedetta... Non credevo che il mio cuore sarebbe potuto diventare così grande! Mi fai sorridere quando sono triste e mi fai piangere di felicità solo perché sei viva. Non vedo l'ora di vederti crescere nell'esemplare più bello di tutti. Gigi e Zayn grazie per la mia migliore amica di sempre".

