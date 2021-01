Non sono certo le fredde giornate di New York a trattenere Gigi Hadid dal fare un giro di shopping tra i negozi più esclusivi. Tutta imbacuccata con cappotto pesante, cappello e guanti, la modella è stata fotografata a spasso con un'amica e la sua bimba nata lo scorso settembre. Si aggira tra le vetrine spingendo la carrozzina con lo stesso passo sicuro che sfoggia in passerella, poi si siede a tavola per un pranzo a base di pasta.

Gigi Hadid a New York a spasso con il passeggino IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Gigi Hadid è una tenera mammina con la sua tigrotta

La Hadid passeggia tra le vetrine in incognito, con il volto totalmente coperto tra mascherina nera e occhiali da sole. Cappotto oversize, stivali con il tacco e cappello da pescatore in montone completano il look. Spinge la carrozzina e chiacchiera con l'amica, poi insieme si siedono al tavolino di un locale per un bel pranzo. Gigi ordina un piatto di pasta e la mangia con gusto... sarà pure una modella dalla linea invidiabile, ma a qualche piccolo peccato di gola ogni tanto non sa resistere.

Leggi Anche Gigi Hadid presto mamma: ecco le foto del pancione

Gigi è da poco diventata mamma della sua prima figlia, avuta dal cantante Zayn Malik, ma non ha mai voluto rivelarne il nome né mostrare il volto. D'altronde la riservatezza è uno dei suoi tratti distintivi. Anche la gravidanza l'ha vissuta nel riserbo più assoluto, mostrando solo rarissime foto con il pancione. Ha trascorso la dolce attesa in completo isolamento in campagna con la sorella Bella Hadid, il compagno e qualche amico, ma ora che è rientrata a New York recupera il tempo perso per lo shopping.

Potrebbe interessarti anche: