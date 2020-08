Bella Hadid e la battaglia contro la malattia di Lyme: "Nausea e ansia ogni giorno"

Non solo pose da diva e accessori di lusso sull'Instagram di Bella Hadid. La top model ha infatti usato la vetrina dei social per raccontare ai follower la sua vita con la malattia di Lyme. Bella ha descritto nel dettaglio tutti i sintomi della malattia, da cui sono affetti anche la madre e il fratello, oltre a tanti vip come Justin Bieber, Avril Lavigne e la nostra Victoria Cabello (ora guarita).

Tra i sintomi con cui è costretta a convivere ci sono tachicardia, sbalzi d'umore, sudore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione. "Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni", ha spiegato la top a cui è stata diagnosticata la malattia nel 2012.

"Non sapevo più tornare a casa" - Intervistata qualche anno fa da "Evening Standard ", Bella ha raccontato lo spaesamento provato la prima volta che la malattia di Lyme è entrata nella sua vita: "Ha colpito la memoria quindi improvvisamente non sapevo più guidare da Santa Monica a Malibù, dove vivo. Non riuscivo a guidare, ero semplicemente troppo malata. Ho dovuto anche vendere il mio cavallo perché non potevo prendermene cura".

