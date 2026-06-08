Un concerto da record, una scenografia imponente e un momento che non è passato inosservato ai fan. Durante una delle due serate evento al Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini ha condiviso il palco con Caterina Licini, la donna che da alcuni mesi è al suo fianco. La presenza della nuova compagna dell'artista ha aggiunto un tocco personale al concerto, che è stato seguito da più di 65mila spettatori provenienti da tutta Italia. Al termine dell'evento, sui social è spuntata anche la foto di un bacio tra il cantante e la ballerina.