Il tour di Cesare Cremonini debutta al Circo Massimo
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Cesare Cremonini e Caterina Licini © Greg Williams/Instagram
Un concerto da record, una scenografia imponente e un momento che non è passato inosservato ai fan. Durante una delle due serate evento al Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini ha condiviso il palco con Caterina Licini, la donna che da alcuni mesi è al suo fianco. La presenza della nuova compagna dell'artista ha aggiunto un tocco personale al concerto, che è stato seguito da più di 65mila spettatori provenienti da tutta Italia. Al termine dell'evento, sui social è spuntata anche la foto di un bacio tra il cantante e la ballerina.
La tappa romana del tour "Live 2026" ha confermato il forte legame tra il cantautore bolognese e il suo pubblico. A rendere ancora più spettacolare l'evento è stata una struttura scenica di grandi dimensioni, completata da una passerella lunga oltre cento metri che ha consentito a Cremonini di esibirsi praticamente immerso tra i fan. L'esperienza è stata pensata come uno spettacolo coinvolgente e immersivo, con musica, coreografie e continui cambi di scena che hanno accompagnato il pubblico per tutta la durata del concerto.
Tra i ballerini presenti sul palco, molti spettatori hanno riconosciuto Caterina Licini, la nuova compagna di Cremonini. La trentenne, originaria di Padova, ha un passato nel mondo della danza e nel 2011 aveva partecipato ad "Amici" di Maria De Filippi, dove aveva lavorato sotto la guida del coreografo Luciano Cannito, fermandosi poco prima della fase finale del programma.
Negli anni successivi ha scelto di intraprendere un percorso professionale differente, frequentando lo IED di Milano e specializzandosi come copywriter e content creator, senza però abbandonare completamente la passione per il movimento e la creatività.
A rendere speciale la serata è stato anche un momento particolarmente intenso vissuto davanti al pubblico del Circo Massimo. Durante l'esecuzione di "Ragazza del futuro", Cremonini e Licini si sono esibiti insieme, condividendo una coreografia che ha evidenziato la complicità della coppia. Mano nella mano e con gli occhi puntati l'uno sull'altra, i due hanno regalato ai presenti una delle immagini più commentate dello spettacolo.
A scaldare ancora di più il cuore dei fan di Cremonini ci hanno pensato le foto che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo il concerto. Le immagini, tutte in bianco e nero, mostrano ciò che è accaduto dietro le quinte del concerto, tra momenti divertenti con Valentino Rossi, preparativi e qualche raro momento di relax. Lo scatto che più ha attirato l'attenzione è però quello in cui Cesare Cremonini e Caterina Licini si baciano con trasporto, comunicando con il linguaggio del corpo tutto l'amore che provano nei confronti l'uno dell'altro.
Oltre alla danza, Caterina Licini coltiva diverse passioni legate agli sport e all'avventura. Sui social condivide spesso immagini dei suoi viaggi in moto, delle esperienze con lo skateboard e delle giornate dedicate al surf. Il suo legame con Cremonini si intreccia anche con la produzione artistica del cantante. Licini è infatti la protagonista del videoclip di "Ora che non ho più te", nel quale compare accanto all'artista in alcune delle scene più significative del video.
Le due date romane hanno ripercorso oltre venticinque anni di carriera di Cremonini attraverso una scaletta composta da più di venticinque brani e circa due ore e mezza di musica per ciascuna serata. Sul palco sono saliti anche ospiti d'eccezione come Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, mentre nel backstage era presente anche Valentino Rossi, come detto.
Durante il concerto, inoltre, il cantautore ha rivelato l'intenzione di prendersi una pausa dagli stadi una volta concluso il tour. L'obiettivo sarebbe quello di concentrarsi sulla realizzazione di un nuovo album e su una fase artistica più raccolta e intima, dopo una stagione di grandi eventi che lo ha riportato al centro della scena musicale italiana.
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Dopo le due serate al Circo Massimo, anche la data di Milano è sold out: Cesare Cremonini si esibirà davanti a 80mila persone all'Ippodromo SNAI La Maura mercoledì 10 giugno alle 20.45. Il "Cremonini Live26" prosegue così il suo percorso con una serie di appuntamenti che toccheranno anche Imola, nella nuova area dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), e Firenze alla Visarno Arena (17 giugno), per un totale di sei date nei principali green field italiani. Un calendario che conferma la dimensione ormai consolidata del progetto live, dopo il tour negli stadi del 2025.