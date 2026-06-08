Chimica perfetta

Cesare Cremonini e Caterina Licini incantano insieme sul palco | Poi sui social arriva la foto del bacio

Il cantante e la ballerina hanno regalato ai fan presenti al Circo Massimo di Roma un momento romantico

08 Giu 2026 - 16:41
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Cesare Cremonini e Caterina Licini © Greg Williams/Instagram

Cesare Cremonini e Caterina Licini © Greg Williams/Instagram

Un concerto da record, una scenografia imponente e un momento che non è passato inosservato ai fan. Durante una delle due serate evento al Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini ha condiviso il palco con Caterina Licini, la donna che da alcuni mesi è al suo fianco. La presenza della nuova compagna dell'artista ha aggiunto un tocco personale al concerto, che è stato seguito da più di 65mila spettatori provenienti da tutta Italia. Al termine dell'evento, sui social è spuntata anche la foto di un bacio tra il cantante e la ballerina.

Google Preferred Site

Una serata davanti a oltre 65mila persone

 La tappa romana del tour "Live 2026" ha confermato il forte legame tra il cantautore bolognese e il suo pubblico. A rendere ancora più spettacolare l'evento è stata una struttura scenica di grandi dimensioni, completata da una passerella lunga oltre cento metri che ha consentito a Cremonini di esibirsi praticamente immerso tra i fan. L'esperienza è stata pensata come uno spettacolo coinvolgente e immersivo, con musica, coreografie e continui cambi di scena che hanno accompagnato il pubblico per tutta la durata del concerto.

Leggi anche

Cesare Cremonini debutta al Circo Massimo: "Il sax mi ha salvato, ora basta stadi e lustrini"

Cesare Cremonini, il messaggio sibillino che inquieta i fan: "Sono altrove, annego il dolore"

Caterina Licini tra i protagonisti dello show

 Tra i ballerini presenti sul palco, molti spettatori hanno riconosciuto Caterina Licini, la nuova compagna di Cremonini. La trentenne, originaria di Padova, ha un passato nel mondo della danza e nel 2011 aveva partecipato ad "Amici" di Maria De Filippi, dove aveva lavorato sotto la guida del coreografo Luciano Cannito, fermandosi poco prima della fase finale del programma.

Negli anni successivi ha scelto di intraprendere un percorso professionale differente, frequentando lo IED di Milano e specializzandosi come copywriter e content creator, senza però abbandonare completamente la passione per il movimento e la creatività.

Il momento più romantico del concerto

 A rendere speciale la serata è stato anche un momento particolarmente intenso vissuto davanti al pubblico del Circo Massimo. Durante l'esecuzione di "Ragazza del futuro", Cremonini e Licini si sono esibiti insieme, condividendo una coreografia che ha evidenziato la complicità della coppia. Mano nella mano e con gli occhi puntati l'uno sull'altra, i due hanno regalato ai presenti una delle immagini più commentate dello spettacolo.

Leggi anche

Cesare Cremonini compie 46 anni: alla festa spunta uno "scatenato" Valentino Rossi

Cesare Cremonini in viaggio negli Stati Uniti con la nuova fidanzata: "Sono innamorato"

La foto del bacio tra Cesare e Caterina

 A scaldare ancora di più il cuore dei fan di Cremonini ci hanno pensato le foto che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo il concerto. Le immagini, tutte in bianco e nero, mostrano ciò che è accaduto dietro le quinte del concerto, tra momenti divertenti con Valentino Rossi, preparativi e qualche raro momento di relax. Lo scatto che più ha attirato l'attenzione è però quello in cui Cesare Cremonini e Caterina Licini si baciano con trasporto, comunicando con il linguaggio del corpo tutto l'amore che provano nei confronti l'uno dell'altro.

Dalle moto al surf: chi è Caterina Licini

 Oltre alla danza, Caterina Licini coltiva diverse passioni legate agli sport e all'avventura. Sui social condivide spesso immagini dei suoi viaggi in moto, delle esperienze con lo skateboard e delle giornate dedicate al surf. Il suo legame con Cremonini si intreccia anche con la produzione artistica del cantante. Licini è infatti la protagonista del videoclip di "Ora che non ho più te", nel quale compare accanto all'artista in alcune delle scene più significative del video.

Leggi anche

Cesare Cremonini conquista Roma: il Circo Massimo è già tutto esaurito con sei mesi di anticipo

Cesare Cremonini in crisi tra le "Ragazze facili"

Ospiti speciali e un annuncio sul futuro

 Le due date romane hanno ripercorso oltre venticinque anni di carriera di Cremonini attraverso una scaletta composta da più di venticinque brani e circa due ore e mezza di musica per ciascuna serata. Sul palco sono saliti anche ospiti d'eccezione come Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, mentre nel backstage era presente anche Valentino Rossi, come detto.

Durante il concerto, inoltre, il cantautore ha rivelato l'intenzione di prendersi una pausa dagli stadi una volta concluso il tour. L'obiettivo sarebbe quello di concentrarsi sulla realizzazione di un nuovo album e su una fase artistica più raccolta e intima, dopo una stagione di grandi eventi che lo ha riportato al centro della scena musicale italiana.

Il tour di Cesare Cremonini debutta al Circo Massimo

1 di 3
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il sold out a Milano

 Dopo le due serate al Circo Massimo, anche la data di Milano è sold out: Cesare Cremonini si esibirà davanti a 80mila persone all'Ippodromo SNAI La Maura mercoledì 10 giugno alle 20.45. Il "Cremonini Live26" prosegue così il suo percorso con una serie di appuntamenti che toccheranno anche Imola, nella nuova area dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), e Firenze alla Visarno Arena (17 giugno), per un totale di sei date nei principali green field italiani. Un calendario che conferma la dimensione ormai consolidata del progetto live, dopo il tour negli stadi del 2025.

Ti potrebbe interessare

videovideo
cesare cremonini

Sullo stesso tema