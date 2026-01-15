Dalla fine dell'anno Cesare e Caterina stanno attraversando gli Stati Uniti, condividendo scorci di paesaggi, strade infinite e momenti di quotidianità. Non manca lo sguardo critico del cantautore, che accompagna le foto con riflessioni profonde: "Attraversare gli Stati Uniti oggi è necessario per capire il modello di potere che esporta e difende con orgoglio. Ne facciamo parte e sì, ci rappresenta" ha scritto.