Il cantautore attraversa l'America con Caterina Licini e sui social conferma la relazione che dura da un anno
Cesare Cremonini vive un momento di serenità personale e non lo nasconde. Il cantautore bolognese, 45 anni, è partito per un lungo viaggio on the road negli Stati Uniti insieme alla nuova fidanzata Caterina Licini. Le immagini condivise sui social parlano chiaro e arrivano a confermare ciò che da tempo circolava: "Sono innamorato", ha ammesso senza esitazioni.
Archiviata la relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantautore si è lasciato alle spalle anche le recenti tensioni con un'altra ex, Martina Maggiore. Nei mesi scorsi il cantante aveva espresso tutto il suo disappunto per il libro in cui lei raccontava la loro storia, mentre Martina aveva ribadito di aver detto solo la verità su quanto vissuto insieme. Oggi, però, il clima sembra completamente cambiato: le polemiche appartengono al passato e al centro c'è una nuova storia d'amore.
Dalla fine dell'anno Cesare e Caterina stanno attraversando gli Stati Uniti, condividendo scorci di paesaggi, strade infinite e momenti di quotidianità. Non manca lo sguardo critico del cantautore, che accompagna le foto con riflessioni profonde: "Attraversare gli Stati Uniti oggi è necessario per capire il modello di potere che esporta e difende con orgoglio. Ne facciamo parte e sì, ci rappresenta" ha scritto.
Caterina Licini non è un volto del tutto nuovo al pubblico. Nel 2011, appena diciottenne, aveva partecipato ad "Amici" come ballerina. Oggi ha cambiato strada e lavora come copywriter, senza rinunciare alla sua grande passione per i viaggi. I fan più attenti la ricorderanno anche nel videoclip "Ora che non ho più te", brano tratto dall'album "Alaska Baby" del 2024.
I due erano già stati fotografati insieme a Cortina d'Ampezzo e Caterina è stata spesso avvistata durante la preparazione del tour Cremonini Live 2025. Secondo le indiscrezioni, la relazione andrebbe avanti da circa un anno. Ora, sulle strade americane Cesare Cremonini sembra aver ritrovato equilibrio e felicità, pronto a vivere questo nuovo capitolo senza più nascondersi.