Giorgia Cardinaletti dopo Cremonini: “Il nuovo fidanzato è Francesco Bechis”

A lanciare la notizia è Adnkronos, che racconta come Giorgia Cardinaletti e Bechis siano stati notati insieme circa una settimana fa al Premio Graldi. Proprio in quella occasione, Bechis ha conquistato il premio nella categoria Under 35, e accanto a lui – discreta ma presente – c’era anche Giorgia. Tra colleghi e addetti ai lavori, “la voce ha iniziato a girare” rapidamente. Pare infatti che i due avessero iniziato a frequentarsi in gran segreto già da qualche tempo. Ora, però, come conferma l’agenzia, “la coppia è ufficiale”.