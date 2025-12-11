Logo Tgcom24
Notizia riservata

Giorgia Cardinaletti dopo Cremonini: “Il nuovo fidanzato è Francesco Bechis”

La giornalista e il reporter sono noti per la loro discrezione ma si candidano a diventare una delle coppie più chiacchierate

11 Dic 2025 - 10:18
© Tgcom24

© Tgcom24

Nuovo capitolo sentimentale per Giorgia Cardinaletti, che dopo la chiacchierata liaison con Cesare Cremonini avrebbe trovato nuovamente il sorriso accanto a Francesco Bechis, giovane cronista politico. Secondo i beninformati, la relazione non sarebbe affatto un flirt passeggero: “La loro relazione è iniziata da qualche mese, ma ora la coppia è ufficiale”.

Una storia nascosta per mesi

  A lanciare la notizia è Adnkronos, che racconta come Giorgia Cardinaletti e Bechis siano stati notati insieme circa una settimana fa al Premio Graldi. Proprio in quella occasione, Bechis ha conquistato il premio nella categoria Under 35, e accanto a lui – discreta ma presente – c’era anche Giorgia. Tra colleghi e addetti ai lavori, “la voce ha iniziato a girare” rapidamente. Pare infatti che i due avessero iniziato a frequentarsi in gran segreto già da qualche tempo. Ora, però, come conferma l’agenzia, “la coppia è ufficiale”.

Dopo Cremonini, una nuova storia

 Per Giorgia Cardinaletti si tratta della prima relazione importante dopo la fine della storia con Cesare Cremonini, una love story intensa ma sempre vissuta con estrema riservatezza. La giornalista non ha mai commentato le voci sulla rottura, che sarebbe avvenuta all’inizio dell’anno, senza clamori. Si mormora che i rapporti tra i due sarebbero rimasti distesi. 

giorgia cardinaletti
cesare cremonini
gossip

