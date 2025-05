Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: "Dopo la rottura è tornato il sereno"

La notizia della fine della relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti aveva iniziato a circolare a novembre. Anche in quell'occasione è stato il settimanale Chi a parlarne, senza che i diretti interessati si esponessero pubblicamente, spiegando che i problemi tra loro non sarebbero stati da imputare a "carriere o terzi incomodi". I due non avrebbero mai smesso di seguirsi sui social ma nonostante questo avevano chiuso ogni rapporto. Per entrambi si era parlato di una nuova fiamma: un collega per la giornalista e l'ex ballerina di "Amici" Caterina Licini per il cantante. Ora avrebbero riaperto le comunicazioni e chissà che la cosa non abbia risvolti in futuro.