Cesare Cremonini è stato paparazzato dal settimanale “Chi” a Cortina d’Ampezzo con Caterina Licini, ex ballerina di “Amici” e ora motociclista per passione. Nel video di “Ora che non ho più te” c’era anche Caterina, la ragazza bionda e sportiva, con cui il cantante è stato avvistato in montagna mentre usciva dalla sua casa con le valige da caricare in auto. Cremonini, 44 anni, è andato a vedere le gare di Coppa del mondo di sci insieme alla Licini, 30 anni.