Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore sono tornati insieme

Per due anni e mezzo Cesare e Martina si sono amati, poi è arrivato l'addio. Sembra che la causa sia stato un tradimento da parte del cantante con la migliore amica di lei, Benedetta. I diretti interessati non si sono mai esposti sull'argomento, fatta eccezione per una storia social allusiva postata dalla Maggiore, e anche sulla riconciliazione non ci sono conferme.

ThePeople assicura che Cremonini e la Maggiore, dopotutto, hanno deciso di riprovarci. Il cantante ha partecipato a Maratea alla cerimonia con cui è stato insignito dal sindaco con la cittadinanza onoraria della città e, a quanto pare, ad accompagnarlo c'era Martina. Ancora non sono suciti allo scoperto e sui social continuano a non seguirsi, ma c'è da scommettere che sia solo questione di tempo.