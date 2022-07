Cesare Cremonini a Ibiza con Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi per dimenticare i problemi di cuore

Per un po' di vacanza tra un concerto e l'altro ha scelto Ibiza, dove si concede qualche giorno a tutto divertimento con gli amici. Con lui anche gli inseparabili Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi con la loro piccola Giulietta che non rinunciano al qualche giorno a tutto divertimento.

Sono un gruppo di amici affiatatissimi e in vacanza a Ibiza se la spassano. Francesca documenta sui social i pranzi in comitiva e le serate scatenate, senza tralasciare le coccole alla sua piccola Giulietta che ha compiuto 4 mesi proprio durante la vacanza. Con le amiche la modella si mette in posa per i selfie ricordo, sfoggiando curve da urlo e mise audaci.

L'arrivo di Rossi e company a Ibiza scatena i flash dei paparazzi che riprendono lo sbarco del gruppetto sull'Isola. L'ex centauro e Cremonini sono amici per la pelle e camminano abbracciati scherzando tra loro. Il cantante ha da poco chiuso la relazione con Martina Maggiore. I motivi sono top secret ma lei ha lasciato intendere che ci sia di mezzo un tradimento. Lui non commenta, preferendo come al solito tenere per sé le sue vicende private. Con la giusta compagnia si gode qualche giorno di relax e chissà che non ci sia già un nuovo amore all'orizzonte.