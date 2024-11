Continua a crescere intanto l'attesa per il ritorno di Cesare Cremonini sulle scene live con il tour negli stadi “Cremonini Live25", che ha fatto registrare due nuovi sold out anche a Padova e Torino: 8 giugno LIGNANO (data zero), 15 giugno (sold out) e 16 giugno MILANO, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) BOLOGNA, 24 giugno NAPOLI (sold out), 28 giugno MESSINA (sold out), 3 e 4 luglio BARI, 8 luglio PADOVA (sold out), 12 luglio TORINO (sold out), 17 e 18 luglio ROMA.