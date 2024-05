"50 Special" dei Lunapop compie 25 anni, l'omaggio delle radio alla hit

Tgcom24

Il segreto della canzone per Cesare Cremonini "Ho sempre pensato che il segreto della canzone si nascondesse nelle prime quattro parole. Nell'assenza dell'articolo a introdurle. 'Vespe truccate/anni sessanta'. Erano i versi di una nuova generazione che andava dritta al punto, in volo fin dalla prima battuta, come accendere la telecamera in una scena già in movimento, una porta che si apre sulla pista piena di una festa. Per questo il pubblico ai concerti non la canta, la grida, facendo rimbalzare in bocca quelle parole che hanno il profumo del rock'n'roll della fine degli anni 50, la musica da cui proviene tutto. Jerry Lee Lewis era il mio idolo da ragazzino e 'Great Balls of fire' è stata la prima canzone che ho adorato" dice Cesare Cremonini. Il cantante aveva raccontato di aver scritto la canzone poco prima dell'esame di maturità, ispirato da "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" di Enrico Brizzi.

La canzone In radio il 22 maggio 1999, nessuno sa da dove venga "50 Special". Nessuna major discografica alle spalle. È infatti la Universo, una piccola etichetta indipendente di Roma, a pubblicare il disco che suona brit-pop ma non ha le chitarre distorte. È pop in purezza, ma sa di musica suonata. Una strisciata di pianoforte e via, dietro al ritmo incalzante che apre il sipario di una canzone che dura 3 minuti e 30 secondi spaccati. E il suo testo parla di giovinezza, indipendenza, libertà.

Per Jovanotti "Un capolavoro" "È tutto semplicemente perfetto in quella canzone, una miracolo pop, evento rarissimo, '50 Special' è un capolavoro che non ha bisogno del tempo per diventare un classico perché era un classico già al primo ascolto. Un piccolo big bang che ha generato l'universo Cesare Cremonini, che da quel momento non ha mai più smesso di espandersi in ogni direzione" afferma Lorenzo Cherubini. "A volte succede, e quando succede c'è sempre da far festa. '50 Special' semplicemente non la videro arrivare, la discografia se ne accorse quando era troppo tardi, fu lei, la canzone, a comandare, a rendersi necessaria, erano cinque bambini rock'n'roll che ebbero in mano per un istante l'energia del tempo", racconta Gino Castaldo.

I Lunapop I Lunapop nacquero dalle ceneri dei "Senza filtro". Ne facevano parte Cesare Cremonini, Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Lorenzo Benedetti e Andrea Furlanetto. Nel 1999, il chitarrista Lorenzo Benedetti viene sostituito da Michele Giuliani, mentre al basso arriva Nicola "Ballo" Balestri, al posto di Andrea Furlanetto. Il gruppo cambia nome in Lunapop, come suggerito dal loro produttore Walter Mameli. "Squérez?" è l'unico album del gruppo, pubblicato a novembre 1999. Gli altri singoli estratti sono stati "Un giorno migliore", "Qualcosa di grande", "Resta con me" e "Vorrei". La band finisce di esistere dopo questo disco.