Dopo Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti beccata con un collega

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini non stanno più insieme, ma lei ha trovato conforto in un collega. Era stato il sito di “Chi” a dare la notizia dell’addio tra la giornalista e il cantautore, che hanno avuto una storia d’amore lunga un anno e mezzo (ufficializzata in primavera). Ora il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra le immagini di una cena tra la Cardinaletti e Giuseppe Ferrante, inviato di un programma tv. Tra i due che si scattano selfie, ridono, si abbracciano, l’intesa pare evidente.