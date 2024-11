Anna Tatangelo con Giacomo Buttaroni, guarda che baci infuocati in stazione

Quanta passione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni! La coppia è stata paparazzata a Roma Termini dal settimanale Chi, pronta a partire e con voluminose valigie al seguito. I baci tra la cantante e l'allenatore di calcio sono numerosi e appassionati, e testimoniano il sentimento che li ha travolti. Non sono ancora usciti allo scoperto come coppia ma non fanno più nulla per nascondersi e non è raro vederli in atteggiamenti affettuosi.