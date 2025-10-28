Cesare Cremonini, le foto più belle del tour negli stadi 2025
© Erika Serio
© Erika Serio
Martina Maggiore nella primavera scorsa ha pubblicato "Ma che stupida ragazza"
Cesare Cremonini, ospite del podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, si lascia andare a una confessione inedita sulla sua vita privata. Il cantautore bolognese ha raccontato per la prima volta la sofferenza profonda provata dopo l’uscita del libro scritto da Martina Margaret Maggiore e pubblicato in primavera, intitolato "Che stupida ragazza". "La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi", ha detto Cremonini.
La relazione tra il musicista 45enne e la giovane scrittrice, durata circa quattro anni e mezzo – dal 2018 al 2023 – è stata al centro del libro in cui Martina ha condiviso dettagli personali della loro storia d’amore. La Maggiore ha raccontato anche il momento doloroso della separazione: "Mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore".
Nel podcast, Cesare Cremonini spiega il turbamento dopo l’uscita del libro: "Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo, perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia. ‘Vorrei che almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la mia famiglia’, ho detto. Poi fallo. E invece no", chiarisce il cantautore.
"Per me questo è stato un anno che ha influito su tutto. Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì – ha detto Cremonini - Io vado sempre dicendo che il gossip è una cosa bella, necessaria, divertente, nessuno ce l’ha col gossip, ma bisogna stare molto attenti a comprendere. Cioè, tu sei in una coppia, finisci sui giornali, bisogna prenderla con grande leggerezza, perché come dai attenzione a quella cosa lì, scompare la tua realtà e diventa reale quello. Quello non è reale, è una trasformazione della realtà che poi diventa business. Bisogna, quindi lasciar correre. Io lo faccio".
Cremonini ammette di aver vissuto momenti difficili, ma anche di averne tratto una lezione di resilienza: "Questa è stata una sofferenza talmente grande per me e talmente profonda che ha messo a repentaglio un’altra volta la mia solidità rispetto alla fatica di essere aggredibili. Ne sono uscito più forte, semplicemente perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo. In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito persino che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odio, dell’odiare qualcuno".
© Erika Serio
© Erika Serio