Cesare Cremonini, un album live per celebrare il tour negli stadi 2025

Le serate negli stadi del 2025, che hanno superato i 600mila biglietti venduti, hanno sancito la consacrazione definitiva del suo talento scenico, arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico. Elisa ha portato la sua voce in una struggente ed emozionante versione di "Aurore Boreali", trasformando il brano in un dialogo di rara intensità. Luca Carboni, maestro e amico di lunga data, ha riportato sul palco due inni generazionali come "San Luca" e "Mare Mare", regalando al pubblico un abbraccio fra passato e presente della musica italiana. Lorenzo Jovanotti, con l’energia che lo contraddistingue, ha intrecciato la sua storia con quello di Cesare nella canzone Mondo e una trascinante reinvenzione de "L’Ombelico del mondo", in uno dei momenti più celebrativi e travolgenti dell’intero tour. In ciascun incontro, Cremonini ha scelto di costruire un dialogo artistico vero e personale, trasformando ogni duetto in una pagina unica di spettacolo: non semplici operazioni di immagine, ma atti di musica e amicizia, fedeli al suo percorso. Accanto a queste collaborazioni, Cremonini ha sorpreso il pubblico portandolo in nuovi universi sonori grazie al suono della fisarmonica, da lui stesso suonata sul palco, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica.