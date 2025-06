Elisa conquista San Siro e crea un momento magico con Giorgia

Ad accogliere i 54mila spettatori, un palco decorato con liane luminose ed edera, circondato da una struttura formata da grandi fiori. Elisa fa il suo ingresso vestita di bianco, accompagnata da alcune immagini dedicate al pianeta. A rompere il ghiaccio c'è "Gift". in duetto con Ok Giorgio, per poi passare ai pezzi forti del repertorio come "Labyrinth", "Rainbow" e "Broken". "Non so come ringraziarvi per questo sogno. L'ultima volta che ho cantato qui era con i Coldplay, oggi siamo qui per la mia musica. Mi avete regalato un sogno, vi voglio bene", dichiara dal palco. La serata procede con "A Prayer", con Elisa al tamburo, e l'intensa cover di "Hallelujah", che trasforma San Siro in un coro di luci.