Cremonini accende San Siro: "Venite a sognare con me"

Cosa potrebbe andare storto in una serata come questa? Potrebbe piovere. Così in una giornata di caldo tropicale che Venditti avrebbe detto che Milano quel giorno era Giamaica, mezz’ora prima dell’inizio del concerto si scatena un acquazzone che costringe a rinviare leggermente il via per dar modo di asciugare il palco. A ogni modo un contrattempo da niente che non può certo rovinare quello che ha tutti i crismi per essere considerato il tour dell'estate. L’enorme schermo a led che fa da fondale mutante è sormontato da quattro anelli di luce per parte, più due concentrici al centro, strutture che muovendosi contribuiscono a cambiare illuminazioni e composizione della scenografia.