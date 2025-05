Primo San Siro di Elisa: "Sarà totalmente green"

Da sempre impegnata su questo fronte (dal 2022 formalmente alleata delle Nazioni Unite per la promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030), Elisa confessa: "Mi piacerebbe che i protocolli adoperati per il nostro concerto diventassero normali. La situazione nel nostro Paese la vediamo, poi sembra diabolico, ma la parola sostenibilità suona astratta e pare pericoloso parlarne perché costa, ma costa ancora di più se a farla siamo in pochi: il momento del dispendio maggiore è all'inizio, poi torna tutto indietro anche in termini economici... Oggi parlare di sostenibilità e ambiente solo con le intenzioni, di fronte al troppo negazionismo che viene anche da capi di governo influenti, non basta. La situazione è talmente grave, ci sono affermazioni così irresponsabili che la risposta deve essere concreta".