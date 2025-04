Cesare Cremonini ed Elisa insieme per ridefinire i confini del pop italiano

La scrittura di precisione, l'intreccio di melodie rafforzate dai cori e una sequenza di esplosioni sonore che spaziano dal pop contemporaneo all'elettronica, rendono unico e inconfondibile il nuovo brano che non è solo stato scritto a quattro mani da Cremonini ed Elisa ma anche prodotto da loro insieme ad Alessio Natalizia. "Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare - prosegue Cremonini -. 'Nonostante tutto' è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia".