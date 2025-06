Elisa si prepara a San Siro con un nuovo singolo e un suo Festival

Manca meno di una settimana al concerto di Elisa a San Siro, la sua prima volta nello stadio milanese. Ma la cantautrice non sta certo con le mani in mano: oltre a essere impegnata nelle prove dello show, ha pubblicato il suo nuovo singolo "Sesso debole" e lanciato "Tramonti a Nord Est", il "floating festival" che si terra in Friuli Venezia Giulia dal 27 al 29 giugno e di cui lei è direttrice artistica: oltre a lei i protagonisti saranno Tananai, Mace, Motel Connection, Emma e Dardust.