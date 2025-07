Cesare Cremonini, il gran finale a Roma

"Ho scelto Roma come punto di svolta della mia carriera - racconta Cesare Cremonini - perché rappresenta, in particolare modo per un artista che scrive e pubblica ancora nuovi album come me, il punto di contatto con il cuore della musica. Lo stadio Olimpico e il Circo Massimo sono luoghi simbolo della musica live, non solo italiana. Sono certo che le mie performance troveranno un pubblico straordinario ad accoglierle. I miei live mi impegnano come musicista, cantante e performer e la scelta dei luoghi per i miei concerti per me sono importanti quanto la musica. Desidero fortemente lasciare un segno indelebile nella capitale".