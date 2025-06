Cesare Cremonini e Caterina Licini insieme, tra loro non è mai finita

Chi sperava già in un ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti resterà deluso. Il cantante è felice con Caterina Licini con la quale è stato paparazzato per la prima volta a gennaio in vacanza a Cortina. Stavolta invece vengono sorpresi a Lignano Sabbiadoro: per loro sveglia all'alba e colazione in hotel prima di dedicarsi all'allenamento. Poi per Cremonini sono iniziate le prove del tour, anticipato dalla data zero nella cittadina friulana, che partirà ufficialmente il 15 e il 16 giugno con la doppia data a San Siro, per poi toccare Bologna, Napoli e altre città prima di concludersi il 17 e 18 luglio a Roma.