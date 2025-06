Cesare Cremonini porta l'Alaska negli stadi: ecco il palco del "Cremonini Live25"

È iniziato il conto alla rovescia per il "Cremonini Live25", il tour negli stadi di Cesare Cremonini che prenderà il via da Milano con una doppia data a San Siro il 15 e il 16 giugno dopo la data zero a Lignano l'8 giugno. E il cantautore ha svelato quello che sarà il palco del suo nuovo show, un palco imponente di 65 metri di fronte per 22 metri di altezza con una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi.