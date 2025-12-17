Cesare Cremonini conquista Roma: il Circo Massimo è già tutto esaurito con sei mesi di anticipo

Roma gli regala uno dei palcoscenici più maestosi e simbolici del Paese, il Circo Massimo, e lui risponde con un tutto esaurito da record. È qui che Cesare Cremonini aprirà il suo Live26, con un evento che promette di essere tra i momenti più attesi dell'estate. Il concerto, fissato per il 6 giugno, rappresenta il coronamento di una carriera costruita passo dopo passo, in cui ogni tour è diventato una tappa di crescita artistica e personale. Il Circo Massimo, da sempre luogo di grandi raduni e di emozioni condivise, diventa ora lo spazio ideale per celebrare il legame tra l'artista e il suo pubblico, un legame nato alla fine degli anni Novanta e mai interrotto.