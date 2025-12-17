Cesare Cremonini conquista Roma: il Circo Massimo è già tutto esaurito con sei mesi di anticipo

Per Cesare Cremonini un 2026 di grandi eventi live
© Greg Williams
© Greg Williams
Con 70mila biglietti venduti, il cantautore bolognese inaugura il Live26 e firma un nuovo primato nel panorama musicale italiano
© Greg Williams
Sold out da record per Cesare Cremonini: il concerto del 6 giugno al Circo Massimo di Roma ha già esaurito i 70mila posti disponibili, sei mesi prima dell'evento. L'appuntamento inaugura ufficialmente il "Cremonini Live26", il tour che segna uno dei momenti più importanti della carriera del cantautore bolognese. Un traguardo che conferma la forza di un artista capace di trasformare ogni live in un'esperienza collettiva e di attraversare, con la sua musica, più generazioni di pubblico. "Sento questo tour di quattro grandi eventi come qualcosa di determinante - ha spiegato Cremonini -, più importante persino dei tredici stadi dell'estate scorsa. Saranno tutti concerti a capienza piena e daremo al pubblico uno spettacolo che vorrei fosse un riferimento per il mondo live".
© Greg Williams
© Greg Williams
Parole che raccontano la sua visione: quella di un artista che non rincorre il successo momentaneo, ma cerca di costruire esperienze che restino. Cremonini Live26 non sarà una semplice tournée, ma un percorso emozionale in quattro grandi tappe, ognuna pensata come una festa condivisa.
Roma gli regala uno dei palcoscenici più maestosi e simbolici del Paese, il Circo Massimo, e lui risponde con un tutto esaurito da record. È qui che Cesare Cremonini aprirà il suo Live26, con un evento che promette di essere tra i momenti più attesi dell'estate. Il concerto, fissato per il 6 giugno, rappresenta il coronamento di una carriera costruita passo dopo passo, in cui ogni tour è diventato una tappa di crescita artistica e personale. Il Circo Massimo, da sempre luogo di grandi raduni e di emozioni condivise, diventa ora lo spazio ideale per celebrare il legame tra l'artista e il suo pubblico, un legame nato alla fine degli anni Novanta e mai interrotto.
Cremonini gioca oggi in una dimensione del live italiano riservata a pochissimi artisti. Il suo successo non nasce da un colpo di fortuna, ma da una carriera credibile e coerente. È la forza della continuità, della ricerca e dell'equilibrio tra passato e presente: da "50 Special" fino a "Poetica", dai palasport ai grandi stadi, fino al Circo Massimo. Ogni progetto ha consolidato una visione fatta di autenticità, dove l'immagine non supera mai la sostanza. È questa coerenza, riconosciuta e rispettata dal pubblico, che gli permette oggi di riempire gli spazi più complessi e simbolici d'Italia.
Il concerto romano sarà il primo dei quattro grandi eventi dell'estate 2026. Dopo Roma, Cremonini porterà il suo show il 10 giugno all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – Music Park Arena, e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. In totale, oltre 250 mila biglietti già venduti: numeri che confermano la sua forza nel panorama musicale italiano. Intanto l'ultimo singolo "Ragazze facili" continua la sua corsa in radio, rimanendo stabile nella Top Ten dei brani più trasmessi. Un risultato che dimostra la capacità dell'artista di evolversi, raccontando con lucidità e misura le contraddizioni emotive dell'uomo contemporaneo.