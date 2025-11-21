Cremonini presenta il triplo album dal vivo "CremoniniLIVE25": “Il rischio è la mia forza”

La svolta è arrivata con un viaggio in Alaska, luogo in cui Cremonini ha potuto isolarsi e tornare alla materia più essenziale della scrittura. Da quel ritiro è nata “San Luca”, che lui definisce “la canzone che parla più di casa”. Il brano ha segnato anche il ritorno alla musica di Luca Carboni dopo la malattia, un elemento che ha rafforzato il senso di rinascita del progetto. Da quel momento tutto ha ricominciato a muoversi con una spontaneità ritrovata: meno attenzione al risultato, più alla necessità di creare. “Questo disco mi ha insegnato a essere così sempre. È una nuova fase della mia carriera e ho inseguito questa sensazione per venticinque anni”, ha spiegato.