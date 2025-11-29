Cesare Cremonini in crisi tra le "Ragazze facili"

Il cantautore torna con un brano in cui mette a nudo tutte le fragilità degli uomini di oggi
© Greg Williams
Cesare Cremonini torna al suo pubblico con "Ragazze facili", brano di cui è l'unico autore e produttore artistico. "Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla", ha raccontato. "Mi è stato chiesto di compiere l'atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili".
"Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare: 'Ragazze facili' è stata l'esplosione che ha rotto la diga", ha sottolineato. "Siamo rinati insieme, io e lei. È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare".
"Ragazze facili" supera la tradizionale retorica delle canzoni d'amore, esplorando la vulnerabilità dell'uomo moderno nel confrontarsi con se stesso. In pochi minuti, la canzone cattura l'istante preciso in cui un uomo si libera delle sue maschere e abbandona gli alibi che lo circondano, rivelando che le "ragazze facili", intese come modalità per celarsi e difendersi dal dolore, sono in realtà illusioni della sua mente.
Si tratta di una potente ballad dal sapore glam, dove emerge l'amore per i grandi cantautori anglosassoni come David Bowie, Paul McCartney ed Elton John, oltre all'influenza teatrale dei Queen nei cori. La canzone, influenzata da sonorità degli anni Settanta, si intreccia perfettamente con il linguaggio contemporaneo di Cremonini. "Ragazze facili", parte dell'album "ALASKA BABY", è il cuore emotivo e il brano di maggiore spessore autorale. Registrato a Londra nei British Grove Studios di Mark Knopfler nel marzo del 2024, presenta la partecipazione straordinaria di Mike Garson, leggendario pianista di Bowie, insieme alla voce di Elisa per i cori e agli arrangiamenti orchestrali, curati da Nick Ingman.
Il videoclip, diretto dal celebre fotografo e regista Greg Williams, immortala l'intensa collaborazione tra lui e Cremonini. Girato in una Londra autunnale e piovosa, racconta le allucinazioni emotive di un uomo in distacco dalla persona amata. Il bianco e nero, unito alla fotografia distintiva di Williams, crea un'atmosfera cinematografica in perfetta sintonia con i sentimenti espressi nella canzone, rendendo questo brano un "instant classic" che arricchisce la straordinaria produzione artistica di Cremonini.
"Ragazze facili" è disponibile anche nella versione live nell'album "CREMONINI LIVE25," uscito il 21 novembre scorso. Questo triplo album dal vivo cattura la potenza di un tour che ha toccato 13 grandi stadi in Italia (terminato con la tappa conclusiva di Roma), attrarre centinaia di migliaia di fan. La performance ha unito narrazione visiva, songwriting e una presenza scenica eccezionale, confermando Cremonini come uno dei performer più completi della musica contemporanea. In esclusiva, è stata rilasciata anche una cover live di "Cigarettes & Alcohol" degli Oasis, eseguita durante il concerto a Bari quest'estate.
L'album "CREMONINI LIVE25" anticipa i 4 grandi eventi live del CREMONINI LIVE26, che si svolgerà in luoghi iconici italiani: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l'Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l'Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), e la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).