Tra i protagonisti assoluti del nuovo spettacolo ci sarà il sassofono, strumento che Cremonini ha scoperto e studiato nell'ultimo anno e che considera determinante anche per la sua rinascita artistica. Sul palco si alternerà tra sax, pianoforte, chitarra e fisarmonica, ma dietro quella scelta si nasconde una storia molto più personale. "Il sax mi ha soccorso in un momento complesso e delicato, in cui ero in difficoltà. - racconta il cantautore - Mi ha dato metodo e ossessione. Ha rubato la parte distruttiva e mi ha riportato a produrre come non mi capitava da tempo. Non ho più paura di niente e la mattina non mi sveglio per controllare sui social se va tutto bene". Per l'artista bolognese, il nuovo strumento non è stato soltanto una scoperta musicale, ma una vera ancora di salvezza. "Mi ha portato nel futuro - aggiunge - Con il risultato di avere per le mani canzoni molto potenti".