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Parte da Roma il Cremonini Live26, il tour evento che attraverserà l'Italia, mentre l'artista guarda già al futuro con un nuovo album rock'n'roll in arrivo
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Cento metri di passerella nel cuore del Circo Massimo. Davanti, decine di migliaia di persone pronte a seguirlo in un nuovo viaggio. Cesare Cremonini ha scelto uno dei luoghi più iconici d'Italia per inaugurare il Cremonini Live26, il tour evento che ha preso il via il 6 giugno con una doppia data - evento a Roma e che segna un passaggio cruciale della sua storia artistica. Non è soltanto l'inizio di una nuova tournée. È la fine di un ciclo. Dopo il trionfo negli stadi del 2025 e quasi un milione di spettatori raggiunti nell'ultimo anno, il cantautore bolognese guarda già oltre, verso una dimensione musicale diversa, più libera e meno condizionata dai numeri: "Basta stadi e lustrini".
Le due serate romane inaugurano un percorso che toccherà alcuni dei più grandi spazi all'aperto del Paese: Milano, Imola e Firenze. Sei appuntamenti nei principali green field italiani, con oltre 350mila spettatori attesi."Questo posto mi ha trasmesso subito una sensazione di calma e tranquillità. E soprattutto di sicurezza in me stesso, anche come performer, in un momento molto speciale della mia carriera" ha raccontato alla vigilia del debutto, annunciando una scelta controcorrente: "I live di questa estate mettono un punto e a capo per me, basta stadi e lustrini. Questo album interrompe questo percorso e l'ossessione per i numeri che funesta il mercato di oggi. Vince la mia voglia di evolvermi dal punto di vista personale e professionale".
Cremonini guarda già alla prossima tappa del suo percorso artistico. Negli ultimi quattro mesi ha lavorato a un nuovo disco che vedrà la luce entro la fine dell'anno e che promette di rappresentare una vera svolta. "Sarà molto rock'n'roll e segna un cambio di passo anche nella dimensione live" ha anticipato il cantautore. Un progetto che, nelle sue intenzioni, dovrà riportare al centro la musica e la ricerca artistica, lontano dalle logiche dei grandi eventi: "Il prossimo disco mi porterà a suonare dove mi porterà la musica. E non sarà negli stadi".
Tra i protagonisti assoluti del nuovo spettacolo ci sarà il sassofono, strumento che Cremonini ha scoperto e studiato nell'ultimo anno e che considera determinante anche per la sua rinascita artistica. Sul palco si alternerà tra sax, pianoforte, chitarra e fisarmonica, ma dietro quella scelta si nasconde una storia molto più personale. "Il sax mi ha soccorso in un momento complesso e delicato, in cui ero in difficoltà. - racconta il cantautore - Mi ha dato metodo e ossessione. Ha rubato la parte distruttiva e mi ha riportato a produrre come non mi capitava da tempo. Non ho più paura di niente e la mattina non mi sveglio per controllare sui social se va tutto bene". Per l'artista bolognese, il nuovo strumento non è stato soltanto una scoperta musicale, ma una vera ancora di salvezza. "Mi ha portato nel futuro - aggiunge - Con il risultato di avere per le mani canzoni molto potenti".
Cremonini Live2026: il calendario
6 - 7 giugno - Roma, Circo Massimo
10 giugno - Milano, Ippodromo SNAI La Maura
13 giugno - Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Music Park Arena
17 giugno - Firenze, Visarno Arena