Un post enigmatico da Londra

Cesare Cremonini, il messaggio sibillino che inquieta i fan: "Sono altrove, annego il dolore"

Dalla sala di registrazione londinese, il cantautore si lascia andare a parole molto malinconiche: la musica resta la sua unica ancora

09 Apr 2026 - 08:24
© Greg Williams

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Il nuovo messaggio condiviso sui social da Cesare Cremonini ha scatenato la preoccupazione dei fan. Dal suo soggiorno a Londra, dove si trova per lavorare a nuovi brani, l'artista ha pubblicato un breve video girato in uno studio di registrazione, accompagnato da parole enigmatiche e cariche di dolore. "Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti".
 

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Il dolore trasformato in musica

 Nel testo post anche una riflessione potente: il dolore, anziché essere negato, viene accolto e trasformato in visione creativa. Per il cantautore, questa capacità rappresenta un vero e proprio dono. Le sue parole descrivono un percorso personale fatto di immersione quotidiana nelle emozioni più difficili, quasi a volerle dissolvere dentro nuove prospettive artistiche. "Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. - continua il post - Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”.

© Instagram

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Un tour che sarà specchio dell'anima

 Dopo questo periodo londinese, l'artista tornerà in Italia per preparare il tour estivo, che partirà da Imola il 13 giugno e toccherà città come Firenze, Roma e Milano. Ma qualcosa, questa volta, sembra diverso. Cremonini lascia intendere che ciò che porterà sul palco non sarà tanto racchiuso nelle canzoni, quanto visibile nei suoi occhi. Il rapporto con la fragilità Non è la prima volta che il cantautore affronta apertamente i suoi momenti più complessi. Negli anni ha parlato senza filtri anche della sua convivenza con una forma lieve di schizofrenia, condividendo il percorso terapeutico intrapreso. In un'intervista recente aveva raccontato come la cura farmacologica e la costanza nel trattamento gli abbiano permesso di trovare equilibrio e accettazione. Un percorso che descrive con sorprendente serenità, fatto anche di piccoli gesti quotidiani che assumono un significato profondo.

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