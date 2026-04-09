Il nuovo messaggio condiviso sui social da Cesare Cremonini ha scatenato la preoccupazione dei fan. Dal suo soggiorno a Londra, dove si trova per lavorare a nuovi brani, l'artista ha pubblicato un breve video girato in uno studio di registrazione, accompagnato da parole enigmatiche e cariche di dolore. "Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti".

