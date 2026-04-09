Cesare Cremonini, il messaggio sibillino che inquieta i fan: "Sono altrove, annego il dolore"
Dalla sala di registrazione londinese, il cantautore si lascia andare a parole molto malinconiche: la musica resta la sua unica ancora
© Greg Williams
Il nuovo messaggio condiviso sui social da Cesare Cremonini ha scatenato la preoccupazione dei fan. Dal suo soggiorno a Londra, dove si trova per lavorare a nuovi brani, l'artista ha pubblicato un breve video girato in uno studio di registrazione, accompagnato da parole enigmatiche e cariche di dolore. "Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti".
Il dolore trasformato in musica
Nel testo post anche una riflessione potente: il dolore, anziché essere negato, viene accolto e trasformato in visione creativa. Per il cantautore, questa capacità rappresenta un vero e proprio dono. Le sue parole descrivono un percorso personale fatto di immersione quotidiana nelle emozioni più difficili, quasi a volerle dissolvere dentro nuove prospettive artistiche. "Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. - continua il post - Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”.
Un tour che sarà specchio dell'anima
Dopo questo periodo londinese, l'artista tornerà in Italia per preparare il tour estivo, che partirà da Imola il 13 giugno e toccherà città come Firenze, Roma e Milano. Ma qualcosa, questa volta, sembra diverso. Cremonini lascia intendere che ciò che porterà sul palco non sarà tanto racchiuso nelle canzoni, quanto visibile nei suoi occhi.