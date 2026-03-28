Cesare Cremonini compie 46 anni: le immagini della festa

Per Cesare Cremonini un 2026 di grandi eventi live
© Greg Williams
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Il "regalo del secolo" e tanti amici vip: ecco come è andato il compleanno del cantante bolognese
Tra note, sorrisi e tanta emozione, Cesare Cremonini ha condiviso sui social i momenti più belli della sua festa per il suo 46esimo compleanno. Il 27 marzo, lontano dai riflettori, il cantante bolognese ha scelto come "palcoscenico" il suo studio di registrazione, circondato dalla musica e dalle persone a lui più care. Niente red carpet o "eccessi": la festa si è trasformata in una giornata tra prove, strumenti e preparativi per il nuovo progetto live che lo riporterà presto sui palchi italiani. Un modo speciale per celebrare il compleanno, dedicandosi alle passioni che più ama.
Tra i momenti più emozionanti, spicca il regalo della compagna Caterina Licini, definito dallo stesso cantante "il regalo del secolo": un pensiero legato alla sua recente passione per il sax, strumento che sta imparando con grande entusiasmo. Non sono mancati poi i pensieri degli amici vip: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno condiviso sorrisi e abbracci insieme al festeggiato, immortalando l’amicizia di lunga data e la complicità che li lega.
Le foto più belle mostrano momenti di autentica amicizia: Valentino Rossi con la compagna, abbracci e sorrisi davanti all'obiettivo. Anche chi era lontano ha fatto sentire il proprio affetto: Roberto Baggio ed Elisa hanno inviato i loro auguri via social, mentre Stefano Fresi ha suonato una versione al pianoforte di "Tanti auguri". Valeria Solarino, invece, ha dedicato al cantante un video affettuoso, chiamandolo il suo "ballerino preferito".
Protagonista della festa, una torta scenografica: base bianca, decorazioni musicali in cioccolato e un sax sorprendentemente realistico, arricchito da frutti di bosco e candeline pronte da spegnere. Tra i regali, strumenti musicali e pensieri personalizzati, tutti in perfetta armonia con la sua anima artistica. Attraverso foto e video postati sui social, il cantante ha condiviso ogni momento della giornata: dai sorrisi agli abbracci, fino al finale corale sulle note di We Are the World, cantata insieme a tutti gli invitati.
© Greg Williams
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