Cesare Cremonini compie 46 anni: le immagini della festa

Tra note, sorrisi e tanta emozione, Cesare Cremonini ha condiviso sui social i momenti più belli della sua festa per il suo 46esimo compleanno. Il 27 marzo, lontano dai riflettori, il cantante bolognese ha scelto come "palcoscenico" il suo studio di registrazione, circondato dalla musica e dalle persone a lui più care. Niente red carpet o "eccessi": la festa si è trasformata in una giornata tra prove, strumenti e preparativi per il nuovo progetto live che lo riporterà presto sui palchi italiani. Un modo speciale per celebrare il compleanno, dedicandosi alle passioni che più ama.