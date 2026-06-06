Musica, sorprese e oltre 287 mila spettatori da 145 Paesi: il Primavera Sound 2026 chiude un’edizione segnata da grandi concerti

L’edizione 2026 verrà ricordata non soltanto per le sue sorprese, ma anche per la capacità di reagire alle difficoltà. La serata di giovedì è stata infatti segnata da forti piogge e raffiche di vento che hanno costretto gli organizzatori ad annullare le esibizioni di Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Mac DeMarco e Alex G per motivi di sicurezza. Nonostante ciò, oltre sessanta concerti si sono svolti regolarmente all’interno del Parc del Fòrum senza particolari problemi.