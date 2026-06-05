Prince, l'album di inediti "Timeless" esce il 28 agosto

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha ufficialmente proclamato il periodo dal 1° al 7 giugno 2026 "Prince Celebration Week" a Minneapolis, riconoscendo l'incommensurabile impatto di Prince sulla cultura, sull'identità e sull'eredità globale della città. Il 6 giugno lo skyline di Minneapolis sarà illuminato di viola, dando vita a un tributo diffuso che celebra l'artista che ha contribuito a portare Minneapolis sulla scena mondiale. All'inizio di quest'anno, The Prince Estate aveva anticipato "Timeless" con l'uscita di "With This Tear" il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza dell'unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione.