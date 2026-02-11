Britney Spears vende il suo catalogo musicale
La pop star si aggiunge così a un lungo elenco di artisti, tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan, che hanno ceduto i diritti della loro produzione musicale
Britney Spears ha venduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale, che include brani iconico come '...Baby One More Time' e 'Oops!...I Did It Again'. Lo riportano Tmz e altri media americani. La pop star, che ha 44 anni e nel 2021 è stata liberata da un giudice dalla tutela legale che la teneva assoggetta al padre, avrebbe ottenuto in cambio circa 200 milioni di dollari, secondo le fonti citate da Tmz. La Spears si aggiunge così a un lungo elenco di artisti, tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan, che hanno ceduto i diritti della loro produzione musicale.
I diritti legati alle registrazioni
Primary Wave è una società americana di gestione dei diritti musicali e di investimento nel settore dell'intrattenimento. In pratica, acquista e amministra cataloghi di canzoni e l'immagine di artisti famosi per monetizzarli nel tempo: tra questi Stevie Nicks, Prince, Whitney Houston e Biggie Smalls. Non è chiaro quale tipo di diritti siano passati di mano nel caso della Spears. Sony Music possiede e controlla i diritti sul catalogo discografico di Britney. La popstar non è autrice della maggior parte dei suoi brani più famosi, il che significa che la parte più preziosa dei diritti è legata soprattutto alle registrazioni.
Anni particolarmente intensi
L'accordo arriva dopo anni particolarmente intensi per la Spears: l'anno dopo la liberazione dal giogo paterno, la cantante ha sposato Sam Asghari, ma i due si sono poco dopo separati. Era seguita la pubblicazione nel 2023 del memoir 'The Woman in Me', i cui diritti sono stati acquistati da Universal nel 2024: ci sarà un biopic diretto da Jon Chu e prodotto da Marc Platt