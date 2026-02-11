Britney Spears vende il suo catalogo musicale

Primary Wave è una società americana di gestione dei diritti musicali e di investimento nel settore dell'intrattenimento. In pratica, acquista e amministra cataloghi di canzoni e l'immagine di artisti famosi per monetizzarli nel tempo: tra questi Stevie Nicks, Prince, Whitney Houston e Biggie Smalls. Non è chiaro quale tipo di diritti siano passati di mano nel caso della Spears. Sony Music possiede e controlla i diritti sul catalogo discografico di Britney. La popstar non è autrice della maggior parte dei suoi brani più famosi, il che significa che la parte più preziosa dei diritti è legata soprattutto alle registrazioni.