Allo sbarco non sono bastate le scuse di Britney Spears che ha trovato ad accoglierla le forze dell’ordine: “Sono famosa o qualcosa del genere? L'assistente di volo ha chiamato i funzionari perché ho fumato una sigaretta!”. All’atterraggio ha dunque ricevuto un richiamo per la sua condotta. A questo punto la popstar se la prende sui social per il trattamento ricevuto: “Nessuno era sull'aereo per i primi 20 minuti e lei non mi faceva alzare dal mio posto, volevo alzarmi!!! Si è comportata in modo così strano per assicurarsi che mi sedessi ed è stato strano!!! Non mi è piaciuto il modo in cui mi ha messo la cintura e ha invaso il mio spazio!!!”.