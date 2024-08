La vita di Britney Spears diventerà un film

Dopo un'asta competitiva, la Universal si è aggiudicata i diritti cinematografici del memoir, che ha venduto più di 2,5 milioni di copie da quando è uscito a ottobre 2023. Britney Spears, 42 anni, nel suo libro racconta la sua ascesa alla fama dal "The Mickey Mouse Club" alla celebrità come pop star mondiale, così come le sue lotte con la tutela del padre che è stata sciolta nel 2021 e la ritrovata libertà. Le memorie, le cui vendite sono state incrementate da un audiolibro letto da Michelle Williams, includevano la rivelazione che aveva avuto un aborto mentre usciva con Justin Timberlake più di 20 a più di 20 anni fa. Quando era stato pubblicato, la popstar aveva dichiarato: "Ho messo tutta me stessa in questo libro. Sono grata ai fan e ai lettori di tutto il mondo per il loro caloroso sostegno".