Justin le chiese di abortire

Nel 2000 Britney Spears e Justin Timberlake avevano entrambi 19 anni ed erano una vera e propria mediatica. Quello che non si sapeva però è che la star rimase incinta, e l'attore la convinse ad abortire. "Se fosse stato solo per me non l'avrei fatto - racconta Britney nel libro - Justin però non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani. La gravidanza fu una sorpresa, ma per me non una tragedia. Amavo moltissimo Justin ed ero convinta che avremmo avuto una famiglia assieme". Oggi la popstar confessa che l'aborto forse non fu la giusta decisione: "Ma Justin era così sicuro che non voleva essere padre".