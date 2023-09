Lancio coltelli a casa di Britney Spears, interviene la polizia

Dopo un video in cui balla con dei grossi coltelli affilati in mano, diventato subito virale, i follower hanno infatti allertato la polizia che si è presenta alla porta della cantante per assicurarsi che stesse bene. Una fonte vicino alla popstar ha rivelato a Nbc: "Sta bene, tutto questo è esagerato. Stava esprimendo la sua libertà, come ha sempre fatto".

Il video inquietante Qualche giorno fa Britney aveva pubblicato un video in cui ballava seminuda con dei grossi coltelli da cucina in mano, accompagnato dalla scritta: "Ho iniziato a giocare con i coltelli in cucina oggi". I follower si sono immediatamente preoccupati e hanno pregato la polizia di fare un controllo, per assicurarsi che Britney stesse bene.

Spears rassicura: "Ero solo un omaggio a Shakira" Dopo la visita delle forze dell'ordine, la Spears è tornata sui social per chiarire che i coltelli erano finti e la sua coreografia era un omaggio alla performance di Shakira agli ultimi "MTV Video Music Awards": "So di aver spaventato tutti con l'ultimo post, ma questi sono coltelli finti che il mio team ha noleggiato. Questi non sono veri coltelli. Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia. Sto cercando di imitare una delle mie interpreti preferite Shakira… una performance a cui mi sono ispirata!!! Saluti a noi bad girl che non abbiamo paura di oltrepassare i limiti e correre rischi!".