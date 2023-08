si fa leccare da un amico. Notte selvaggia per la popstar 41enne che ha postato un video del party e uno mentre si rotolava nel lettc operta solo da un lenzuoloo e ascoltava la cover di Annie Lennox di "I Put A Spell On You". Dopo la fine del suo matrimonio con Sam Asghari insomma la cantante non si è persa d'animo e si è data alla pazza gioia invitando a casa di un'amica i suoi "fav boys", come li definisce lei stessa, ovvero i suoi ragazzi preferiti.

Nel video Britney, inguainata in un body verde luccicante, sorride mentre un ragazzo chiamato Dave si inginocchia e comincia a leccarle la gamba dal ginocchio alla coscia, mentre il cameraman lo incoraggia dicendo: "Inizia dallo stivale, fratello"

In un frame successivo della clip la Spears è sdraiata sulle braccia di cinque uomini muscolosi e a torso nudo a bordo piscina.

Insomma un party selvaggio all'insegna del divertimento e della provocazione, in perfetto stile Britney. La quale solo pochi giorni fa aveva commentato sui social il divorzio così: "Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo più insieme". La reginetta del pop ha pubblicato un video accompagnato da una sua breve dichiarazione sulla fine del suo matrimonio con Sam Asghari. "Sei anni sono tanti per stare con qualcuno, quindi sono un po' scioccata", ha aggiunto la cantante di Toxic e ha poi sottolineato: "Onestamente non sono affari di nessuno, ma non ce la faccio più a sopportare il dolore".



Anche nel video che accompagna le sue parole, Britney Spears appare sorridente, come se avesse già superato il trauma della fine del suo matrimonio. Ma in realtà sta molto male e lo ammette. "Ho ricevuto così tanti messaggi dagli amici che mi fanno sciogliere il cuore", ha scritto la pop star, "vi ringrazio. Ho suonato forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto, ma è lontano dalla realtà, e penso che lo sappiamo tutti".

Un divorzio disastroso I primi rumors sulla fine del suo matrimonio sono arrivati da Tmz a cui alcune fonti avevano rivelato che Sam Asghari e la cantante avevano avuto una "litigio nucleare" all'inizio di agosto a causa delle indiscrezioni su una presunta infedeltà della cantante. Dopo la lite, l'attore aveva lasciato la casa dove vivevano insieme da tanto tempo ma avrebbe chiesto la separazione già a fine luglio, citando "differenze inconciliabili". Sam avrebbe deciso di chiuder la relazione dopo che il comportamento di Britney "è diventato sempre più instabile", con una fonte che ha detto che avrebbe "inveito e urlato allo staff mentre faceva richieste ridicole".

Il contratto prematrimoniale Ora bisognerà vedere che cosa accadrà in sede di divorzio. La coppia ha firmato un accordo prematrimoniale di ferro prima delle nozze avvenute nel giugno dello scorso anno. Dopo la diffusione della notizia della separazione, una fonte ha riferito a Page Six che Asghari vorrebbe costringere Britney Spears ad aggirare il contratto e per riuscirci la minaccia di divulgare informazioni potenzialmente dannose su di lei. Un rappresentante di Asghari ha dichiarato: “Tutte queste affermazioni sono false, poiché nessuna intenzione negativa è mai stata diretta nei suoi confronti e mai lo sarà. Sam l'ha sempre supportata e la sosterrà sempre".

Una questione economica Secondo i documenti depositati in tribunale Asghari avrebbe chiesto alla popstar multimilionaria il mantenimento e la copertura delle spese legali e il suo avvocato Neal Hersh ha già annunciato che Sam contesterà l'accordo prematrimoniale. Britney infatti gli ha fatto firmare un contratto prematrimoniale secondo il quale i suoi beni vengono mantenuti come proprietà separata. Sembra tuttavia abbastanza improbabile, stando ad alcune indiscrezioni, che Britney acconsenta alla modifica dell'accordo prematrimoniale, mentre si fa strada la possibilità che la popstar "firmi un assegno a Sam per decretare la fine".