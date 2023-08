Non è detto, però, che la popstar non possa concedergli un assegno sostanzioso per evitare che spifferi segreti troppo imbarazzanti. A quanto riporta "Tmz", infatti, l'avvocato di Asghari sta cercando di impugnare il contratto.

Tradimenti e video a luci rosse Se il legale di Sam Asghari riuscisse a negare la validità dell'accordo cadrebbe anche la clausola di riservatezza. Il contratto prevede infatti che l'uomo non possa parlare pubblicamente della sua relazione con la Spears. Un "dettaglio" non da poco perla cantante, che potrebbe infatti uscirne con l'immagine distrutta. Diversi fonti hanno assicurato a "Tmz" che Sam ha avuto modo di conoscere molto da vicino gli aspetti più nascosti e imbarazzanti della vita della star: la loro relazione, i loro litigi e le sue sfide. Sam l'avrebbe inoltre beccata a tradirlo con un membro dello staff ed è venuta a conoscenza del fattp che avrebbe chiesto a un altro collaboratore di filmarla nuda, dopo che avevano deciso di mettere fine al matrimonio. L'ipotesi che possa lavare in piazza i panni sporchi fa quindi tremare Britney. Se questo dovesse succedere, la Spears pagherebbe volentieri l'ex marito in cambio del silenzio.

Sam Asghari a mani vuote? L'accordo prematrimoniale prevede che Sam non riceve alcun compenso in caso di divorzio e gli impedisce inoltre di ottenere il sostegno sponsale. Può solamente tenersi i regali e le sue macchine. Un po' poco per gli anni passati al suo fianco, difendendola a spada tratta da tutto e da tutti. Asghari ha quindi chiesto il mantenimento e la copertura delle spese legali, annunciando di voler contestare l'accordo prematrimoniale.