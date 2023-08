Britney Spears dopo l'annuncio del divorzio: "Non sopporto più il dolore"

"Papà mi voleva come un soldato"

Britney Spears ha spiegato che le "piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime", vorrebbe mostrare "come mi sento veramente, ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze". Ha, quindi, spiegato che per suo padre lei doveva essere come un soldato, altrimenti "sarei stata mandata in posti dove essere riparata dai dottori". La cantante ha aggiunto: "Ma è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia. Dovremmo essere amati incondizionatamente, non a certe condizioni. Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio. E in realtà sto andando davvero dannatamente bene. Comunque buona giornata e non dimenticate di sorridere".