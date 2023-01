Britney Spears cancella di nuovo il profilo Instagram, i fan preoccupati chiamano la polizia

Gli agenti si sono assicurati che la popstar fosse al sicuro e non corresse alcun pericolo

E' accaduto l'altra sera e la popstar, stando a quanto riferisce TMZ, non è stata particolarmente contenta dell'inaspettata visita degli agenti. Seguita da oltre 42 milioni di follower, l'ex popstar ha spaventato tutti condividendo prima un criptico post e poi cancellando il profilo Instagram. Un portavoce dell'ufficio dello sceriffo di Ventura Co. avrebbe riferito a TMZ che "intorno alle 23:00 di martedì sera hanno iniziato a ricevere chiamate in cui si chiedeva di andare a controllare lo stato di salute della cantante".



La polizia si è subito recata a casa della cantante per cautela, ma gli agenti hanno constatato che Britney non era in pericolo di vita e stava benissimo.

Non è la prima volta del resto che la cantante di "Toxic" sparisce da social, ma il post prima della sua scomparsa ha fatto scattare l'allarme tra i followers.

"Sto chiamando perché sono preoccupato per l'incolumità fisica di un residente nella vostra zona", avrebbero detto in molti nelle chiamate fatte alla polizia: "C'è stata un'attività sospetta online e ora il suo account è stato cancellato".

L'incidente arriva a meno di due settimane da quando Britney è stata avvistata in un ristorante in stato evidentemente "alterato" mentre urlava e litigava con tutti compreso suo marito Sam. Tmz ha pubblicato un articolo con tanto di video che è diventato virale: "Ha avuto dei comportamenti preoccupanti, urlava, parlava da sola e ha gridato contro Sam, che è scappato fuori dal locale", assicura il sito di gossip. Dopo la notizia la popstar ha detto la sua su Instagram: "Ero solo felice per lo champagne". E ha ironizzato sui meme che la volevano simile a Shrek.





Lo scorso marzo, l'account Instagram di Britney era stato rimosso improvvisamente e senza una ragione specifica e anche nel 2021, poco dopo aver annunciato la notizia del suo fidanzamento con Asghari, il suo account era scomparso.

Dalla cessazione della sua tutela da parte del padre nel novembre 2021, l'attenzione dei fan è ancora più puntata su di lei.

Tra ricoveri in rehab, prima di ottenere la "libertà" e i problemi familiari, in particolar modo con i figli, sopravvenuti dopo la fine della custodia legale, la popstar li ha spesso allarmati con scatti "estremi" o criptici messaggi postati sui social. Il loro obiettivo è tenere il più possibile la loro principessa pop al sicuro.

E questa volta ha davvero funzionato.



A giugno dello scorso anno ha sposato il modello, attore e personal trainer Sam Asghari. E' tornata sulla scena musicale, dopo sei anni, nientemeno che con Elton John, duettando in "Hold me closer", rivisitazione della celebre "Tiny Dancer". La sua fortuna si stima ammonti a 50 milioni di sterline e tuttavia la popstar sembra non trovare pace.