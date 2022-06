Britney Spears ha sposato il suo Sam Asghari, guarda gli invitati vip e... chi le ha rovinato la festa

Britney Spears, 40 anni e Sam Asghari, 28 si sono sposati.

Una cerimonia "intima" a casa della pop star a Thousand Oaks, Los Angeles con circa una sessantina di invitati, arrivati nel tardo pomeriggio di giovedì 9 giugno su lussuosissime auto. Tra gli ospiti Paris Hilton, Maria Menounos, Selena Gomez, Madonna, Donatella Versace e Drew Barrymore. Nessun membro della famiglia della popstar invece e nemmeno i due figli. Si è invece presentato, non invitato a guastare la festa, il primo marito della cantante, Jason Alexander, che ha provato a fare irruzione alla cerimonia documentando il tutto con una diretta su Instagram. "Britney mi ha invitato qui", ha affermato insistendo per entrare: "Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio". L'uomo è stato fermato dalla sicurezza, arrestato e portato via dagli agenti.