Britney Spears di nuovo nuda su Instagram, fan preoccupati: "Questa è la foto del cuore rosso sangue"

Poco meno di due settimane fa la popstar ha perso il bambino che portava in grembo per un aborto spontaneo e adesso rieccola completamente nuda sui social. "Non è la stessa foto... questa è la foto del cuore rosso sangue!!!", scrive la cantante mostrandosi in uno scatto simile a quelli condivisi pochi giorni prima della perdita del bebè. E a preoccupare i tanti follower non è solo il criptico messaggio, bensì anche la continua esposizione e ostentazione del suo corpo in topless o senza veli, anche dopo una notizia devastante come quella dell'interruzione di gravidanza.

"Qualcuno salvi Britney" scrivono in molti: "Cosa le sta succedendo?" e ancora: "Spero davvero che qualcuno si occupi di lei...", "Ma davvero pensate stia bene?". E così via.



Dopo l'aborto Britney aveva scritto un toccante messaggio: "E' con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso prematuramente il nostro miracoloso bebè. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia".

Solo pochi giorni dopo però la postar non aveva esitato a condividere alcuni scatti delle sue precedenti vacanze in Messico, con un video in cui corre in topless sulla spiaggia, fino all'immagine di poche ore fa, che riprende quelle già postate anche durante la breve gravidanza con il messaggio: "Prima che il bebè crescesse nella mia pancia...".

Adesso l'inquietante post sul cuore rosse sangue, che ha messo tutti i suoi fan in allerta.