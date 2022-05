Britney Spears è di nuovo completamente nuda: "Prima che il bebè crescesse dentro di me...."

E così rieccola, completamente nuda con un emoji a coprire le parti intime e le mani sul seno. Britney Spears, 40 anni, è senza freni e... senza veli negli ultimi scatti/ricordo condivisi sui social, ricordando il suo corpo prima di restare incinta. "Foto dell'ultima volta che sono stato in Messico PRIMA che ci fosse un bambino dentro di me ...", scrive la popstar, che dopo aver annunciato di aspettare un figlio dal giovane compagno Sam Asghari, 28 anni, si sta dedicando ai preparativi del matrimonio.

Completamente libera, sia dal punto di vista legale, dopo aver ottenuto la cessazione della tutela legale da parte del padre, che le impediva anche di avere un altro figlio, sia mentale, la popstar è davvero scatenata.



E così, in attesa di mostrare le prime curve del pancino in crescita, la principessa del pop allieta i suoi milioni di follower continuando a pubblicare su Instagram scatti hot del passato e promettendo grandi sorprese per il futuro.

La Spears ha già i figli Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15, avuti con l'ex marito Kevin Federline,