Britney Spears è incinta, terza gravidanza per la popstar e primo figlio con il giovane compagno

Mio marito diceva: “Sei incinta di cibo, sciocchina... Ho fatto un test... e uhhhhh beh... sto per avere un bambino", ha scritto Britney Spears, 40 anni su Instagram. Nemmeno un mese fa, dalle spiagge della Polinesia, dove era in vacanza con il suo fidanzato, la popstar aveva scritto sui social: "Pianifico di avere bambini in Polinesia". Detto... fatto. La cantante è incinta del suo terzo figlio, il primo con il giovane compagno Sam Asghari, 28 anni ... che neL post lei chiama già marito.

Se i due si siano sposati in gran segreto non è chiaro, ma è certo che per Britney, ufficialmente fidanzata con Sam da settembre scorso, è come se lo fossero.



La reazione social di Ashgari, modello e istruttore di fitness, è tenerissima. Il futuro papà esprime la sua gioia postando lo scatto di una leonessa e di un leone che coccolano il loro leoncino, scrivendo: "Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto".





Sei mesi fa, dopo 13 anni, un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale che assoggettava al padre Jamie ogni azione e spesa della 'principessa del pop'. E proprio davanti alla corte, a giugno dello scorso anno, la cantante aveva detto che il genitore non le permetteva di sposarsi e di avere altri figli:"Ma io voglio andare avanti, voglio potermi sposare e avere un altro bambino".

E adesso sembra che il suo desiderio si stia finalmente realizzando. La Spears ha già due figli,

Sean e Jayden,

Kevin Federline.

rispettivamente di 16 e 15 anni, avuti dall'ex maritoNel post in cui annuncia l'arrivo di un nuovo bebè la popstar fa riferimento proprio a quelle due prime gravidanze scrivendo: "Quando ero incinta ho sofferto di depressione. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro. Questa volta farò yoga ogni giorno e intorno a me spargerò solo gioia e amore".

