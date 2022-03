Britney Spears, voglia di maternità mentre è in vacanza in Polinesia

Britney Spears sta vivendo un momento speciale della sua vita dopo che si è liberata dall'opprimente tutela legale del padre.

La vacanza esotica in occasione del compleanno del fidanzato Sam Asghari sembra che stia avendo un certo impatto sulla popstar 40enne e sul suo futuro marito. La cantante ha iniziato a condividere sui social moltissime foto della loro fuga romantica. Soprattutto immagini che la ritraggono completamente nuda in spiaggia con indosso solo l'enorme anello in oro e diamanti regalato dal compagno. In più, a commento di una foto in topless, ha annunciato ai fan: "Pianifico di avere bambini in Polinesia".