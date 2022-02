Britney Spears racconterà la sua vita per 15 milioni di dollari

E Britney Spears lo farà senza filtri. Dalla tutela (poi revocata) del padre durata 13 anni ai dissidi con la sorella. Secondo quanto scrive il "New York Post", infatti, la popstar avrebbe firmato un contratto da 15 milioni di dollari per un libro rivelazione sulla sua vita.

Secondo il tabloid newyorkese, il contratto per il libro è uno dei più grossi dai tempi degli Obama.

D'altronde la stessa Britney in un recente post su Instagram aveva confessato di sentirsi pronta per scrivere un libro, non a caso aveva pubblicato la foto di una vecchia macchina da scrivere accompagnata dalla didascalia: "Parto dell'inizio?".

Per la popstar questo è il periodo della rinascita, tanto che ha lasciato intendere che sta lavorando ad un nuovo progetto musicale, quello che i fan di tutto il mondo aspettano da anni.

