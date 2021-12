Britney Spears torna a cantare... nel bagno di casa (e contro la sua famiglia): in arrivo un nuovo singolo

Leggi Anche Britney Spears compie 40 anni e festeggia con un viaggio

Sui social, Britney ha ricordato al mondo e a se stessa perché è la principessa del pop. La Spears ha pubblicato su Instagram un video mentre canta a squarciagola in bagno. Nella didascalia a commento del filmato la star ha chiamato in causa la sua famiglia, addtandola per la mancanza di supporto durante la sua tutela: "Ho capito questo solo oggi ragazzi... dopo quello che la mia famiglia ha cercato di farmi tre anni fa... avevo bisogno di essere la cheerleader di me stessa".

La cantante ha anche rivelato di avere una "nuova canzone in lavorazione", ma non ha fornito ulteriori dettagli.

A novembre la decisione della giudice Brenda Penny ha chiuso una battaglia legale che aveva opposto Britney al padre Jamie, che svolgeva il ruolo di tutore assoggettando così ogni azione e spesa della pop star. La cantante, che ha compiuto 40 anni il 2 dicembre, può tornare a disporre liberamente della propria vita e del proprio patrimonio, stimato in 60 milioni di dollari. A settembre, dopo le ripetute accuse della figlia, il giudice aveva già sospeso il padre della cantante, Jamie Spears, come custode del suo patrimonio (citando l'"ambiente tossico" che la sua presenza creava) e designato un sostituto temporaneo.